Cop 27 | foto di gruppo per i leader Meloni parla con la premier finlandese Marin

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Agenzia Vista) Egitto, 07 novembre 2022 Le immagini dalla Cop27 di Sharm El-Sheikh. Isi mettono in posa per ladicon la. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Dopo ladi famiglia intorno a mezzogiorno è prevista la partecipazione alla cerimonia di ... "Attendo con impazienza la sua partecipazione al vertice- 27 per continuare ad affermare l'impegno ...Dopo ladi famiglia intorno a mezzogiorno è prevista la partecipazione alla cerimonia di ... "Attendo con impazienza la sua partecipazione al vertice- 27 per continuare ad affermare l'impegno ...Il programma del Presidente del Consiglio prevede, in seguito alla foto con i leader, la cerimonia di apertura “Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit” e la tavola rotonda “Just Transition”. Il ...(Agenzia Vista) Egitto, 07 novembre 2022 Le immagini dalla Cop27 di Sharm El-Sheikh. I leader si mettono in posa per la foto di gruppo. Meloni parla con la premier finlandese Marin. / Ebs Fonte: Agenz ...