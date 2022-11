Contro l' Europa sui migranti e vicino alla Meloni Papa Francesco imbarazza la sinistra

(Di lunedì 7 novembre 2022) C’è gente che vorrebbe unsu misura. Che pontifichi solo su ciò che piace a loro. Che si faccia strattonare la veste bianca per qualche consenso politico in più. Che sia insomma una specie di alleato politico da sventolare all’occorrenza, per dimostrare che sì, persino ilè di. Se invece il pontefice si limita a fare il suo mestiere, magari casualmente sovrapponendosi alle tesiane, allora apriti cielo. E’ il risultato di un andazzo che va avanti da anni, in base al qualeviene osannato oppure censurato a seconda di quello che dice. Quando sul volole, il pontefice diceva: “Chi sono io per giudicare un omosessuale?”, lo elevarono – strumentalmente - a simbolo delle battaglie per la parità. Oggi che ilriconosce che “non si ...

Osservatorio Balcani e Caucaso

Comunque l'Eintracht di Francoforte è la detentrice dell'League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile". Conte sulla strada del Milan Il Milan ...Non solo Champions League , visto che l'urna di Nyon ha estratto anche gli accoppiamenti die Conference League. Fortunata la Juventus che negli spareggi se la vedrài francesi del Nantes, evitando dunque diversi spauracchi, meno bene è andata alla Roma che se la vedràl'... Contro le SLAPP, la prima conferenza europea / Europa / aree / Home Nei sorteggi di Europa League, la Roma di Mourinho trova il Salisburgo. Gli austriaci sono arrivati terzi nel girone del Milan in Champions. Andata il 16 febbraio in Austria, ritorno il 23 all'Olimpic ...Dopo i sorteggi di Europa League a parlare in casa Juventus, ai microfoni di Sky, è stato Pavel Nedved, “Si giocherà nell’anno nuovo, c’è tempo per prepararci. Tempo che servirà a loro e a noi per ...