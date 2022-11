CONFINDUSTRIA BRESCIA | a 5 Pmi associate il Premio per l’Eccellenza della Piccola Industria

(Di lunedì 7 novembre 2022) La cerimonia annuale si è tenuta venerdì scorso nella Sala Beretta dell’Associazione. Premiate, nelle varie categorie: Cittadini Spa (Ambiente e territorio), Fedabo Spa SB (Governancesostenibilità), Castellini Officine Meccaniche Srl (Crescita dimensionale), Gerard’s C.D. Srl (Le persone) e Meccanica Pi.Erre Srl (Innovazione). Franco Gussalli Beretta (Presidente): “Le Pmi hanno sempre rappresentato la spina dorsalenostra Associazione: fa piacere, quindi, ritrovarsi in presenza per la consegna di questo importante riconoscimento.”, 7 novembre 2022 – Sono 5 le Pmiche hanno ricevuto ilPer ...

Brescia, a 5 Pmi il Premio per l'Eccellenza della Piccola Industria Brescia. Sono 5 le Pmi associate a Confindustria Brescia che hanno ricevuto il Premio Per l'Eccellenza della Piccola Industria. Si tratta, per le diverse categorie, di: Cittadini Spa – Ambiente e ...