Conferenza stampa Cremonese-Milan | Pioli | “L’avversario sarà determinato”

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 7 novembre 2022) Torna inStefanoalla vigilia della partita di campionato. Il tecnico azzurro, dalla sala, risponde alle domande dei giornalisti prima di avviarsi in trasferta allo Stadio Giovanni Zini di Cremona domani alle 20:45. I rossoneri sono reduci da un periodo positivo: in Champions League hanno rifilato un poker al Salisburgo, riuscendo così a strappare il pass per la fase ad eliminazione; in Serie A hanno vinto l’ultimo match contro lo Spezia portandosi così al secondo posto della classifica, alle spalle di un Napoli che conduce con sicurezza a 6 punti di distacco. I padroni di casa rimangono nella zona retrocessione, ma grazie al pareggio conquistato contro la Salernitana, gli uomini di Gotti non si ritrovano proprio all’ultimo posto della ...