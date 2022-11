Conference League | Lazio-Cluj e Braga-Fiorentina i playoff

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) Saranno i rumeni delgli avversari delladi Sarri negli spareggi per la fase a eliminazione diretta della. È quanto emerge dai sorteggi svolti dopo quelli di Champions e di Europa. Non è un avversario nuovo per i biancocelesti, che ci hanno giocato (e ci hanno anche perso, in una delle due sfide) nel 2019, nella fase a gironi dell’Europa. Per ladi Vincenzo Italiano, invece, c’è il, terzo nel campionato portoghese. Non proprio una passeggiata. «Laarriva inper la disastrosa eliminazione ai gironi dell’Europa. Come abbiamo scritto anche sul Napolista, infatti, i biancocelesti hanno perso in Olanda, contro il Feyenoord, ...