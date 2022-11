Conference League | il Cluj sulla strada della Lazio Ostacolo Braga per la Fiorentina

Punti chiave 14:14 Fiorentina contro il Braga 14:12 Lazio contro il Cluj 13:15 La Roma pesca il Salisburgo 13:11 La Juve trova il Nantes 12:18 L'Inter pesca il Porto 12:16 Per il Napoli c'è l'...Ludogorets - Anderlecht Sheriff - Partizan Belgrado AEK Larnaca - Dnipro - 1 Braga - Fiorentina Bodo/Glimt - Lech Lazio - Cluj Trabzonspor - Basilea Qarabag - Gent 14.22 Lazio che trova i rumeni del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...In Conference ci sono Lazio e Fiorentina: agli spareggi i biancocelesti trovano i romeni del Cluj allenati da Dan Petrescu (ex Foggia e Genoa), i viola i portoghesi del Braga (quarti nell’ultima ...