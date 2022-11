Come sta Lorenzo Pellegrini dopo l’infortunio al derby Roma-Lazio | lesione muscolare | torna nel 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Le cose purtroppo in casa ASnon vanno molto bene, e questo non solamente per ile il suo risultato finale che ha visto una certa batosta da parte dei biancocelesti della. La beffa, questa volta, è stata doppia per la squadra dello special one José Mourinho: infatti, oltre alla clamorosa sconfitta sul campo, i giallorossi hanno perso un’altra importante pedina:, uscito all’inizio del secondo tempo delper un fastidioai flessori della coscia destra. Furto nel negozio dell’AS: ‘beccato’ 29enne marocchino Doppia beffa per la: fuorifino alIl danno è importante, in considerazione del fatto che sarebbero già mancati alcune ...