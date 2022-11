Come le zanzare scelgono la vittima da pungere

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il mese di Ottobre appena trascorso, il più caldo in Italia da sempre, o almeno da quando si misurano le medie delle temperature su un periodo, è stato contraddistinto dalla tardiva presenza dellenelle nostre abitazioni. In condizioni normali, questi insetti dovrebbero adesso essere nella cosiddetta stagione di “diapausa”, uno stato di quiescenza nel quale lerimangono nascoste, immobilise fossero in una sorta di letargo. Sicle temperature si sono mantenute in diverse regioni sopra i 23 gradi, lesono state attive, infastidendocise fosse estate. Non è detto che in alcune fasi del mese di Novembre non possa ripresentarsi il problema, qualora le temperature dovessero risalire anche di poco rispetto a quelle attuali. Solo un inverno molto freddo ...