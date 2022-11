Clima | Oms | “In Europa almeno 15mila morti per il caldo” L’allarme di Al Gore | “Il Po si sta prosciugando”

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’emergenzatica sta già causando vittime, ma un intervento immediato potrà salvare altre vite in futuro. È il messaggio lanciato oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità, nel giorno in cui ha preso il via in Egitto la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamentitici, nota come Cop27. Secondo l’Oms,persone sono morte inper l’eccezionale ondata diche ha travolto il Vecchio continente la scorsa estate. Secondo una stima considerata ancora al ribasso, circa 4.500 persone hanno perso la vita in Germania per motivi specificamente legati aldi quest’anno, quasi 4.000 in Spagna, oltre 3.200 in Regno Unito e più di 1.000 in Portogallo. La Francia ha invece registrato 11.000 decessi in eccesso nel periodo tra il 1° giugno ...