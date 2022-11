Clima | l’allarme Oms | “Le temperature estreme | solo in Europa | nel 2022 hanno causato 15mila morti”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Si richiedono misure forti per prevenire ulteriori decessi. Perché finora, benché l’Oms e i suoi partner abbiano lanciato da tempo, l’azione è stata pericolosamente incoerente e troppo lenta“. E’ il forte avvertimento lanciato oggi da Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità, intervenendo alla Conferenza delle Nazioni Unite sulte change (Cop27), di Sharm-Sharm el-Sheikh.Oms: “Insi stima che almenopersone siano morte a causa del caldo nel” “In– ha proseguito Kluge – si stima che almenopersone siano morte a causa del caldo nel, tra cui quasi 4mila in Spagna, oltre mille in Portogallo, più di 3.200 nel Regno Unito ...

