(Di lunedì 7 novembre 2022) L’versario. Un «per la vita» diin occasione della ricorrenza dei 15del progetto educativo. L’associazione li consegnerà ad altrettante istituzioni nel corso di un evento in programma l’11 novembre al Centro Congressi GiovXXIII di Bergamo, per celebrare lo specialeversario e gli obiettivi raggiunti, alla presenza di autorità, istituzioni e una rappresentanza degli oltre 800 giovani coinvolti negli

L'Eco di Bergamo

...per il punto nascita dell'Ospedale di Tradate " Tutte le informazioni INDUNO OLONA -film ...ARCISATE - Torna la Camminata del cuore di Arcisate e regala alla comunità due. L'...mesi da quel giorno, Flavia Napolitano ha ricevuto il premio di "Cavaliere del cuore 2022"...come dall'assessore comunale Agostino Cetorelli e dall'istruttore per l'uso dei... Cinque defibrillatori, il dono di Fondazione Creberg a «Ragazzi On the Road». Venerdì la festa dei 15 anni Un gesto di speranza, un gesto salvavita. Si è svolta lunedì 7 novembre la consegna da parte della Fondazione Credito Bergamasco di cinque defibrillatori all’Associazione Socio-Educativa «Ragazzi On ...Dalle malattie croniche fino a quelle genetiche che coinvolgono anche i più giovani. Un libro per informare e prevenire dal rischio di ischemie che conducono all'infarto e aritmie potenzialmente morta ...