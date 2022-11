(Di lunedì 7 novembre 2022) Taipei, 7 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le forze armateesi hanno denunciato il dispiegamento di 63e quattro'esercito cinese ale costee hanno accusato Pechino di volere intimidire Taipei. "Alle 17 (ora locale) le Forze armate hanno rilevato la presenza di'Esercito popolare di liberazione cinese negli spazie marittimi vicino all'", si legge in un comunicatoe forze di sicurezza di Taipei, che precisa che 31 di questihanno attraversato la cosiddetta "linea di mezzo"o Stretto di. Taipei a sua volta ha ...

Il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Zhao Lijian, in conferenza stampa ha dichiarato: "C'è una sola, 'one China' nel mondo eè una parte inalienabile del territorio cinese. La ...xi jiping xx congresso partito 1 - La posizione dellasulle questioni di Hong Kong, Xinjiang eè 'coerente e chiara: la cosiddetta dichiarazione congiunta della riunione dei ministri degli Esteri del G7 ignora la posizione solenne e i fatti ... La Cina inquina ma guida la Cop. Taiwan resta fuori che precisa che 31 di questi aerei hanno attraversato la cosiddetta "linea di mezzo" dello Stretto di Taiwan. Taipei a sua volta ha risposto con diversi allarmi radio e inviando una pattuglia e ...Negli ultimi due anni, Stati Uniti e Giappone hanno intensificato gli sforzi per prepararsi a un eventuale conflitto con la Cina su Taiwan, organizzando esercitazioni militari congiunte più regolari.