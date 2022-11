Ciclismo | Enric Mas | “Nel 2023 punto alle classiche e al Tour de France”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) A tuttoMas. Il ciclista spagnolo della Movistar traccia il bilancio del suo 2022 proiettandosi verso unche lui stesso si augura possa essere pieno di soddisfazioni. Intervistato dal Diario de Navarra, il corridore di Artà ha affermato: “Vorrei che ilfosse come il finale di questa stagione. Spero che possa essere come alla Vuelta e leitaliane. Non solo per le vittorie, ma anche per essere riuscito a correre senza infortuni e senza problemi, godendomi la bici. Non ho ancora parlato con Eusebio (Unzué, ndr), pero normalmente punteremo tutto sulde, nel quale credo di poter fare bene”. Poi ha aggiunto: “Ci sono poi alcune corse di un giorno in cui credo di poter fare bene. Ho sempre detto che Liegi-Bastogne-Liegi, Clasica San Sebastian e Lombardia ...