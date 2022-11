Chiara Ferragni | rimpatriata di famiglia a Cremona

, la famiglia si riunisce a Cremona CHE FAMILY! Belen e Stefano De Martino, pranzo coi Rodriguez e poi fuga… IN FAMIGLIA Alena Seredova e Alessandro Nasi festeggiano il battesimo ...Saranno le sorellee Valentina a fare da testimoniDomenica speciale per Chiara Ferragni e per tutta la sua famiglia. L’imprenditrice è tornata a casa, a Cremona, e lo ha fatto per la prima volta insieme ai suoi bambini, Leone e Vittoria. Per i ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Khaby Lame, Chiara Ferragni, o magari sua sorella Valentina Parte così il nostro toto nomi sug ...