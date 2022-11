Chi è Gianluca Benincasa | l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi | e perché si sono lasciati

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 7 novembre 2022)è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lo show condotto da Alfonso Signorini infatti sta mettendo in luce la ragazza originaria di Salerno, classe 1998. La, oltre a essere una modella e un’influencer, è una ex giocatrice di scherma ma si è fatta conoscere dal pubblico anche per partecipato in passato a trasmissioni televisive come Uomini e donne e Temptation Island. Al momento si trova nella casa più spiata d’Italia e sta mettendo alla prova il suo carattere interagendo e facendosi conoscere anche dagli altri concorrenti. Nelle ultime ore però si è parlato molto dell’ipotetico exdi, chiamato. Quest’ultimo è ...