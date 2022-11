Chi è Antonella Fiordelisi? Età | fidanzato e Instagram

Nel frattempo, sul web, Oriana è sempre più amata perché in grado di creare dinamiche dal nulla, movimentando il programma, e c'èsospetta chesia semplicemente gelosa di non esser più ...Grande Fratello Oriana Marzoli,è la bellissima vip appena entrata nella Casa (e p[...] Oriana ... "Io quest'estate ho vistoi primi di settembre ad un evento, si è parlato anche di ...Antonella Fiordelisi non sembra essere felice per la presenza di Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip e non fa nulla per nasconderlo.Antonella Fiordelisi non ha mandato giù le parole di Oriana Marzoli, new entry nel programma, dette a Edoardo: puntata di fuoco questa sera