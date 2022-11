Che Tempo che Fa | Ornella Vanoni racconta il suo incidente | Hanno sbagliato la diagnosi

(Di lunedì 7 novembre 2022)a Cheche Fa hato il suo calvario dopo essersi fratturata il femore a causa di una bucaa Cheche Fa si è presentata in stampelle: la cantante si è fratturata il femore a causa di una buca nelle strade di Milano. L'artista ha rivelato che al Pronto Soccorsoa leggere la lastra, questo ha portato ad unasbagliata, per tale motivo è stata operata dopo dieci giorni. La cantante ha confessato che sta pensando di fare causa al comune di Milano,a Fabio Fazio hato la dinamica dell': "Stavo tornando a casa, pioveva, era buio, c'era una buca e sono ...

Dopo un primodifficile, la Juventus risorge dalle ceneri europee e con mezza squadra fuori affossa l' Inter con due zampate decisive: pere prima (goal di Rabiot) e Fagioli poi! Una nottesa di grandi ...Ornella Vanoni domenica sera è stata ospite da Fabio Fazio afa . La cantante ha fatto il suo ingresso nello studio di Rai3 con le stampelle e durante l'intervista ha raccontato al conduttore di avere riportato la frattura del femore a causa di ...È il caso delle garanzie, che come per tutti gli altri modelli della Casa sudcoreana ... hai tutto sotto controllo a partire dalle informazioni in tempo reale sul traffico consultabili sullo schermo ...Come sostiene Ilaria Capua nel suo ultimo affascinante libro, la pandemia di COVID-19 ha dimostrato tutta la nostra fragilità. L’umanità è stata aggredita da un virus sconosciuto, diffusosi rapidament ...