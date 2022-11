Chanel Cruise 2022 23 | trucco al tramonto

Leggi su amica

(Di lunedì 7 novembre 2022) Courtesy ofPress Officetorna a Miami dopo 14 anni (l’ultima volta era stato Karl Lagerfeld con la collezione Resort del 2008/2009). In scena, sulla spiaggia del Faena Hotel, torna anche la collezione/2023 immaginata da Virginie Viard e presentata per la prima volta a Monte Carlo, lo scorso maggio. Una collezione che è un omaggio alla Formula 1, ma anche ai colori della bandiera monegasca, il bianco e il rosso. Un gioco bicolor che riprende gli ombrelloni e le sdraio della spiaggia, rivelando l’ispirazione cosmopolita che lega Monaco e Miami. In un omaggio ad atmosfere assolate, gite in barca e al sole. Ed è proprio la luminosità del sole ad aggiungere il tocco finale ai beauty look immaginati per la sfilata...