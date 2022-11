Champions | Spalletti | “Bene aver evitato il Psg ma Eintracht è in ascesa”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il PSG ci può far piacere”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Lucianocommentando il soteggio degli ottavi diLeague che vedrà il Napoli affrontare i tedeschi dell’Francoforte.“L’di Francoforte – ha detto– è la detentrice dell’Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte. Non sarà certo facile”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

