Champions League | l’urna delle italiane | ecco chi sfideranno agli ottavi

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nyon – È andata bene alle squadreimpegnate neglidi finale di. Il MIlan è stato sorteggiato contro il Tottenham di Antonio Conte, il Napoli affronterà l’Eintracht di Francoforte, l’Inter se la vedrà con il Porto. Poi due sfide stellari con Liverpool-Real Madrid e Psg-Bayern. Questo il riepilogo dei sorteggi: Lipsia-Manchester CityBruges-BenficaLiverpool-Real MadridMilan-TottenhamEintracht Francoforte-NapoliBorussia Dortmund-ChelseaInter-PortoPSG-Bayern Monaco Glidi finale disi giocheranno dopo il Mondiale, a 2023 inoltrato. Le gare di andata sono previste il 14/15 ed il 21/22 febbraio, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 7/8 ed il 14/15 marzo. Le teste di serie (Napoli) giocheranno il ritorno in casa. ...

Estratta a Nyon l'avversaria dell'Inter agli ottavi di finale di: ecco chi affronterà la squadra di Inzaghi Alle 12 sono state estratte nei sorteggi a Nyon le tre avversarie delle italiane qualificate agli ottavi di finale di. ...E adesso, alzi la mano chi ha il coraggio di chiamarla "Coppa di Serie B". In attesa dell'annunciata riforma della, con l'abolizione della fase a gironi e l'introduzione della nuova formula, prevista dal 2024 (Superlega permettendo.), l' Europa2022 - '23 si appresta a vivere la fase ad ...Sarà Antonio Conte, con il suo Tottenham a sfidare il Milan di Stefano Pioli agli ottavi di finale di Champions League. Sorteggio 'morbido' per il Napoli, che evita il PSG e se la vedrà con ...Si sono svolti i sorteggi degli ottavi di Champions League. Alle italiane non è andata male: il Milan affronterà il Tottenham di Antonio Conte che tornerà a Milano dopo la sua avventura all’Inter.