Champions League 2022 2023 | tabellone e accoppiamenti ottavi di finale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nella sede UEFA di Nyon è avvenuto questa mattina il sorteggio deglididella. Possono sorridere le tre italiane, dopo un sorteggio che poteva andare decisamente in modo peggiore. Il Napoli, che ha vinto il suo girone, affronterà l’Eintracht Francoforte, l’ultima vincitrice dell’Europa. L’Inter dovrà vedersela contro il Porto, mentre il Milan di Stefano Pioli affronterà in una sfida dall’alto tasso di interesse il Tottenham di Antonio Conte. Duebalzano subito all’occhio, primo tra tutti quello tra Liverpool e Real Madrid. Klopp e Ancelotti si affronteranno di nuovo, ma questa volta non sarà in. Big match anche quello che vedrà opposte Bayern Monaco e PSG. Di seguito ...

