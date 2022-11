Champions League 2022 2023 | beffa Psg | dal primo posto nel girone…al Bayern negli ottavi

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Chi non può sorridere dopo l’urna di Nyon, dove sono stati effettuati i sorteggi deglidi, è il Psg. I campioni di Francia sono infatti chiamati ad affrontare ilMonaco. Di certo una, se consideriamo come la squadra di Mbappé, Messi e compagni, era in testa al suo girone fino a pochi minuti dal termine dell’ultima sfida giocata contro la Juventus. Il 6-1 del Benfica ad Haifa contro il Maccabi nei minuti di recupero ha però condannato i transalpini al secondo. E il sorteggio odierno ha rincarato la dose, ponendoli contro un’altra tra le maggiori candidate al successo finale. TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI SportFace.