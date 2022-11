Champions | a Nyon sorridono le italiane Napoli con l’Eintracht | Milan contro Conte Inter | riecco il Porto

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un sorteggio migliore era difficile.devono fare i conti rispettivamente con Eintracht,e Tottenham. Sfide dure, avversari con esperienza europea e stadi caldissimi. Ma di sicuro, a due mesi dal match degli ottavi di finale diLeague, non si deve parlare di imprese da super sfavoriti. Sorride in particolare ilche evita il Psg e prenotadetentore dell’Europa League. La squadra tedesca nella scorsa stagione eliminò il Barcellona e negli ultimi anni si è presa la scena con una serie di trasferte in massa. Sarà così anche a, nella bolgia del ‘Maradona’, nel ritorno che si giocherà in casa partenopea. E’ questo il più grande regalo del primo posto dei gironi. Occhio poi al mercato di gennaio ...

