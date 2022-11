Cesena | bimbo di 7 anni cade dalle bici | investito e ucciso da un autobus

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un bambino di 7è morto dopo essere statoda un. Il tragico incidente è avvenuto aintorno alle 17.30, dove il piccolo stava pedalando incletta insieme al padre e al fratello quando, per circostanze ancora da chiarire, è caduto. In quel momento sulla strada stava arrivando unche non è riuscito a evitarlo, procurandogli un trauma cranico che gli è stato fatale. La polizia municipale sta cercando di ricostruire nei dettagli l’incidente. *notizia in aggiornamento

