Centrosinistra | il voto in Lombardia e Lazio con l' ombra della crisi del Pd

- Da una parte le pressioni di chi vorrebbe accelerare la rifondazione e anticipare il Congresso, dall'altra le incertezze sulle Regionali dopo la candidatura di Letizia Moratti con il Terzo Polo, il ...... guidata dall'amministrazione didi Stefano Bonaccini. L'investimento da un miliardo ...il rigassificatore ha ottenuto l'approvazione del consiglio comunale cittadino con un solo...La corsa dell'ex sindaca di Milano, candidata con il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, agita il centrosinistra. I dem ribadiscono il loro 'no'. Il centrodestra accelera sulla conferma di Att ...Il sindaco di Fiumicino, Montino, continua ad attaccare Zingaretti e a definire l'assessore come il nome migliore per vincere nel Lazio. Intanto Boccia, Astorre e Letta lavorano al nome super-partes ...