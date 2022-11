CdS – Il presidente del Flamengo chiude a Ronaldo | “Da noi farebbe panchina”

(Di lunedì 7 novembre 2022) 2022-11-04 13:59:18 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Ilè la squadra leader del calcio sudamericano. A certificarlo sono i numeri e in particolare l’ultimo trionfo in Libertadores nella finale vinta 1-0 sull’Atletico Paranaense grazie a una rete di Gabigol, secondo titolo continentale conquistato dal Mengao negli ultimi tre anni. Guarda la gallery Team: l’undici di CR7 per sfidare Messi nell’All-Star Game Il momento d’oro delInterrotto nel 2019 il digiuno di successi nella competizione che durava dal 1981, anno della prima e per lungo tempo unica affermazione nella Libertadores, il club rubonegro è tornato ai vertici, come confermato dalle tre finali giocate negli ultimi quattro anni, compresa quella persa nel 2021 contro il Palmeiras, ai quali si aggiungono due ...

Corriere della Sera

... con ilPowell che ha disatteso le speranze di un passaggio a un atteggiamento più ... Con l'aumento degli spread, abbiamo aggiunto coperture sui, visto che siamo un po' preoccupati che ...32174Bertuzzi " Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello di COM. AL s.r.l. avverso la sentenza che aveva respinto l'... Marco Lavazza: «Noi torinesi non stiamo organizzando cose belle, stiamo ricostruendo la nostra immagine nel... Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla del rinnovo di contratto per Piotr Zielinski, che il presidente De Laurentiis sta preparando. Il centrocampista polacco sembrava destinato a lasciare Napo ...[themoneytizer id=”99064-6] Nel 2019-20, come documentato dal bilancio di quell’esercizio, si scoprì che Lotito aveva iniziato a percepire uno stipendio da 600 mila euro lordi da presidente del Consi ...