“Casco d’oro” | la più bella storia d’amore mai vista al cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Uno dei migliori film francesi di tutti i tempi”. Coltelli, lame affilate, ghigliottine. La pellicola in bianco e nero fa rilucere gli appuntiti pugnali. Tutto si può per amore, c’è il vizio e il malaffare nella Parigi di fine Ottocento. Ladi una prostituta bellissima e del suo amante diventa uno dei più bei film di Jacques Becker. In versione restaurata “” dal 7 Novembre al: basta un ballo a far scoccare la scintilla ‘dell’amour fou’. Sulle note di Yves Montand “”, Trailer da Youtube È amore tra Georges e Marie, conosciuta col nome diper i suoi fluenti capelli biondi. Il film del 1952, è un noir nell’ambiente della malavita, raffinato e incantato, tra le note che palpitano di “Le temps ...