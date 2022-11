Cartelle esattoriali | Rottamazione ter | altri cinque anni per pagare Sanzioni al 5% per le rate già scadute

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una nuova sanatoria fiscale per offrire un altro salvagente a 500 mila contribuenti che non sono riusciti aledellater. Governo al lavoro per recuperare migliaia di...

Sono circa 530mila i contribuenti i quali, pure avendo fatto ricorso alla Rottamazione ter , non sono riusciti a onorare i rispettivi impegni con l'erario. Il tema dellee della pace fiscale è centrale e il governo intende recuperare il più possibile, anche concedendo ulteriori dilazioni. Per questo motivo la legge di Bilancio potrebbe prevedere ...Per quanto riguarda la pace fiscale, si parla di sanatoria per milioni di, con misure di cancellazione per i piccoli importi e rottamazione con interessi al 5% e rateizzazione. ...Quello che sarà il primo atto fiscale del nuovo Governo Meloni sarà, con tutta probabilità un maxi condono per tutte le cartelle esattoriali dal valore economico medio basso. Molte della cartelle in ...Il tema delle cartelle esattoriali e della pace fiscale è centrale e il governo intende recuperare il più possibile, anche concedendo ulteriori dilazioni. Per questo motivo la legge di Bilancio ...