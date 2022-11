Cartelle esattoriali | Rottamazione ter | altri cinque anni per pagare Sanzioni al 5% per le rate già scadute

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una nuova sanatoria fiscale per offrire un altro salvagente a 500 mila contribuenti che non sono riusciti aledellater. Governo al lavoro per recuperare migliaia di...

La nuova Rottamazione Ter sarà la nuova sanatoria per le. Interesserà circa 500 mila contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate. La norma a cui sta lavorando il governo Meloni prevede il pagamento integrale delle imposte ...... di cui si stanno studiando le due opzioni a 85.000 e 100mila euro la pace fiscale con la rottamazione di milioni di; la revisione del reddito di cittadinanza, limitando gli ...Governo, Dinoi (Aepi): "Ministero delle Imprese e del Made in Italy grande orgoglio, ora aspettiamo primi passi" ...Assente il premier Giorgia Meloni, per il vertice di Cop 27 a Sharm el Sheikh, il viceministro e leader della Lega, Matteo Salvini, spinge per mettere tutto e subito in manovra, quanto promesso in cam ...