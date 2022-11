Caro bollette | gas | arrivano le modifiche ai contratti nel mercato libero

Leggi su italiasera

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Si chiama ‘Proposta di rinnovo delle condizioni economiche’. Di fatto, però, non è una proposta ma la comunicazione delle nuove tariffe del gas applicate in regime di. Prendere o lasciare. Perché l’unica alternativa per non accettarle è “recedere in qualsiasi momento dal contratto di fornitura, scegliendo un nuovo fornitore”. Sta arrivando a milioni di italiani e comporta un incremento in genere superiore al 20% per chi si muove nele quindi non segue gli incrementi decisi dall’Autorità dell’Energia per iltutelato. Un caso specifico, una comunicazione di Acea Energia, aiuta a spiegare quale sia l’operazione che porterà a un incremento generalizzato delleanche nel. Con una ...