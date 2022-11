Carcere Santa Maria Capua Vetere | via al processo per i pestaggi | alla sbarra 105 imputati

... cinque passi, ad aprire l'11 novembre la mostra di Victoria Lomasko al Museo diGiulia a ... Per diversi anni ho lavorato come volontaria in unminorile e ho un grande rispetto per chi lo ...Sono 105 gli imputati tra agenti penitenziari, funzionari del Dap e ...Stamattina inizia il maxi-processo contro i 105 imputati accusati delle violenze condotte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Poliziotti ...Inizia stamattina nell'aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere il processo per le violenze ai detenuti avvenute nel vicino istituto di pena il 6 aprile 2020. Sono 105 gli imputati che dovr ...