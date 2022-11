Carabinieri al lavoro nel corso della Sagra della Castagna di Montella

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Per il weekend appena tras, il Comando Provinciale di Avellino ha predisposto una serie di servizi straordinari finalizzati principalmente al controllo del territorioCompagnia di, anche in occasione“38aIGP di” che, come ogni anno, ha attirato turisti anche dalle province e regioni limitrofe. L’impiego maggiore diè stato preordinato lungo le arterie principali che portano in Alta Irpinia, rese sicuramente più caotiche dai numerosi visitatori che hanno partecipato alla kermesse. L’articolato dispositivo ha permesso di effettuare controlli e perquisizioni, con il risultato di due ...