Cantiere Navale Vittoria | trasferito a forze armate Malta opv da 75 metri

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Partito dallo scalo di Chioggia dove era ormeggiato per il completamento delle prove in mare, ha fatto il suo ingresso, oggi, al porto di La Valletta per essere affidato al Governo maltese, l'Offshore Patrol Vessel più grande mai costruito dal, azienda veneta specializzata nella progettazione e costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100di lunghezza. L'unità, un Opv lungo 75, realizzata in Italia sarà quindi la nuova ammiraglia delle Armed Forces ofe verrà impiegata in operazioni di sorveglianza costiera, pattugliamento prolungato in alto mare e operazioni Search and Rescue. L'Opv P71, è frutto della commessa, dal valore complessivo di oltre 50 milioni di ...