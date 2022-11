(Di lunedì 7 novembre 2022) Settimana importante nel mondo deldi figura, le cui attenzioni saranno tutte focalizzate sul MK2022, quarta tappa del circuito ISU2022-2023, in scena a Sheffield (South Yorkshire, Regno Unito) dall’11al 13 novembre. Si tratta di un appuntamento di rilievo per l’Italia, presente sul ghiaccio britannico con ben quattro rappresentanti, tre dei quali in lizza coni ambizioni. Daniel Grassl infatti, quarto a Skate America, andrà a caccia del podio in una gara ostica ma abbordabile, Sara Conti-Niccolò Macii, terzi a Skate Canada, cercheranno di ripetere lae prestazione di due settimane fa; Charlène Guignard-Marco Fabbri infine, trionfatori la scorsa settimana ad Angers, partiranno con i favori del pronostico con l’obiettivo ...

OA Sport

Ilmette la Sampdoria davanti a Viola e pugliesi in casa e granata in trasferta. L'...] Sport Trofeo'Libertas': partecipano 350 pattinatori Posted on 31 Maggio 2018 Author ...Non sarà invece riproposta la tradizionale pista diin piazza della Vittoria, già ... accogliente e animato', con unadi eventi che sarà reso noto nei prossimi giorni. Calendario pattinaggio artistico, Grand Prix MK John Wilson Trophy: programma, orari, tv, streaming Il Grand Prix De France sarà visibile in forma integrale sulla piattaforma Discovery Plus; pianificati inoltre collegamenti in diretta e trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport e, in ...Meno luci accese e per meno tempo lungo le vie del centro città. Un Natale improntato al risparmio, come annunciato da alcune settimane. Ma non una festa senza eventi oppure l’adeguata atmosfera per f ...