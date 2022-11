Caldo anomalo e siccità | siamo abbastanza preoccupati per il clima?

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 novembre 2022)per il? Mentre scriviamo, la temperatura esterna supera di gran lunga i 20 gradi,a Roma ed è il 31 ottobre. Nella giornata di Halloween questoè l’unica cosa che dovrebbe spaventarci davvero. Perché per quanto ci possa sembrare piacevole mangiare all’aperto in maniche corte sotto il sole, o persino fare un bagno al mare i primi di novembre, le temperature estive registrate in Italia nel ponte dei morti sono un altro chiaro segnale del futurotico che ci aspetta. La colonnina di mercurio segnala cheoltre gli 8-10 gradi al di sopra della media del periodo. Il fiume Po è di nuovo in secca, l’acqua si trova a -2,3 metri rispetto allo zero idrometrico, con la ...