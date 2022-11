Calcio | Serie A | gli arbitri della 14 a giornata

L'Arena

Dai sorteggi per gli ottavi di finale svoltisi questa mattina a Nyon, infatti, è emerso che il Napoli targato Luciano Spalletti, una delle squadre considerate come teste di, si salva dal Psg e ...Felipe Anderson è diventato l'asso di Maurizio Sarri per vincere il derby. Ieri il brasiliano ha siglato la rete che ha mandato al tappeto la Roma. Nel campionato scorso, era il 26 settembre 2021, ... Calcio Serie A Roma, 7 nov. - (Adnkronos) - Gli arbitri della 14/a giornata di Serie A, in programma mercoledì 9 novembre: Napoli-Empoli (martedì 8, ore 18.30): Pairetto; Spezia-Udinese (martedì 8, ore ...Napoli-Empoli è la sfida che apre il turno numero quattordici di Serie A, turno infrasettimanale: calcio d'inizio al Maradona martedì 8 alle 18.30. Il Napoli vola sempre più solitario in classifica, l ...