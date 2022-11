Calcio | playoff Conference League | Fiorentina sfida il Braga e la Lazio il Cluj

LAPRESSE

Gli spauracchi del sorteggio erano Barcellona e Manchester United, ma le due grandi rivali si sfideranno direttamente in questoche vale già una finale. JUVENTUS - NANTES La squadra di ...In porta c'è una vecchia conoscenza delitaliano, l' ex Fiorentina Lafont . In difesa i giocatori di maggior esperienza sono il brasiliano Girotto , il camerunense Castelletto e il veterano ... Calcio: playoff Conference League, Fiorentina con Braga I biancocelesti pescano i romeni nei sorteggi per i playoff: ecco quando si svolgerà il doppio confronto ROMA - La Lazio di Maurizio Sarri affronterà i romeni del Cluj per gli spareggi di Conference L ...NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La giornata di sorteggi a Nyon si completa con quello dei play-off di Conference League, da cui usciranno le otto ...