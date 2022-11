Calcio | Pioli | il Milan vuole restare attaccato al Napoli

Sarà una sfida affascinante e sulla carta equilibrata": lo dice il tecnico del Milan Stefanoalla vigilia del match contro la Cremonese commentando il sorteggio Champions che vedrà il Milan ...Nessuno si aspettava che il Napoli potesse fare tutti questi punti e noi dobbiamo stare lì, attaccati": lo dice il tecnico del Milan Stefanoalla vigilia della sfida contro la Cremonese, ...Tra il sorteggio di Champions e l’immediato ritorno in campo in campionato. Ore intense per il Milan e per Stefano Pioli. L’allenatore rossonero in conferenza stampa ha commentato l’urna di Nyon, con ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Cremonese.