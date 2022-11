Cairo | « Il calcio italiano ha bisogno di avere uno sviluppo dei giovani»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Le parole di Urbanosulle prossime mosse che deve fare il movimento calcistico: «Ripartiamo da infrastrutture e salary cap» Urbano, presidente del Torino, è intervenuto a margine dell’Industry Sport Talk organizzato dal Corriere della Sera di cui è editore. Di seguito le sue parole. RIFORME CALCISTICE – «Se guardiamo a quello hanno fatto in Inghilterra,delle strutture moderne e adeguate ha aiutato a tutto il movimento. Credo sia una cosa importante, penso che ci vogliano norme che consentano di essere spedito, a livello sia nazionale che locale. Poi non è solo una questione di rapidità, ci sono tante cose da mettere a punto. Da una parte la Lega deve cercare di sviluppare i ricavi, per esempio sviluppando i diritti TV dall’estero, sono risorse che consentono di fare investimenti sulle ...

Il presidente del Torino, Urbano, lancia l'allarme sullo stato di salute delitaliano. Guarda il ...Urbino: ilcome il cinema Le problematiche del mondo del pallone sono state affrontate anche dal presidente di RCS MediaGroup e del Torino FC, Urbano. 'Parlare di aiuti mi dà ...É una questione di ore e il nome del nuovo ad di Fondazione Cortina verrà reso noto. Lo ha comunicato il neo Ministro dello Sport Andrea Abodi ...Il presidente del Torino Urbano Cairo ha preferito non esprimersi sul presunto interesse di alcuni club inglesi per il tecnico Ivan Juric: "Non lo so, non ho notizie del genere". Sulle sue tracce ci s ...