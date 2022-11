Bundesliga | giornata 13 | il Bayern torna al primo posto

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 7 novembre 2022) IlMonacoin vetta alla classifica nella13 digrazie alla pesante sconfitta dell’Union Berlino, sale anche il Friburgo che va in seconda posizione. Vittorie esterne per Eintracht e Lipsia, tris del Borussia Dortmund al Bochum mentre il Wolfsburg continua la risalita.13: Hertha-2-3, Dortmund-Bochum 3-0, Leverkusen-Union 5-0 Quarta vittoria consecutiva delMonaco, che vince 2-3 a domicilio dell’Hertha Berlino infliggendo ai capitolini la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Bavaresi in vantaggio al 12’ con un destro di Musiala da pochi passi, poi sale in cattedra Choupo-Moting con una doppietta in rapida successione. L’attaccante camerunense raddoppia al 37’ raccogliendo un ...