Brasile | Neymar | “Mio figlio mi chiede il Mondiale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022)vuole il. Il fuoriclasse del Psg non nasconde le sue ambizioni e in un’intervista ad Esporte Espetacular, rubrica di Globo, carica il suo: “Il mio obiettivo è fare sempre meglio, migliorarmi. E in Nazionale si può fare, ma è importante il gruppo. Noi siamo uniti, tutti combattiamo l’uno per l’altro. Questo è importante. Dopo la Coppa del Mondo, se la vinceremo, se Dio vorrà, non so cosa farò. Sicuramente una grande festa. Parla solo dele midi vincerlo. Davvero parla solo di questo”. SportFace.