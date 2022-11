Brasile | Antony convocato per Qatar 2022 | le lacrime di gioia dell’attaccante VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilha comunicato pochi minuti la lista dei giocatori convocati per i Mondiali di. Tra questi figura il nome di, 22enne attaccante esterno passato in estate al Manchester United dopo essere esploso nel grande calcio con la maglia dell’Ajax. C’erano pochi dubbi sulla sua convocazione, che però rimane comunque un traguardo importantissimo, il più grande per qualsiasi giocatore, e per questo non può che suscitare unatravolgente, nonché le. Tutti elementi ben visibili dalpostato su Twitter dallo stesso calciatore, che in pochi istanti è passato dalla tensione, ai salti di, e infine allenel lungo abbraccio con il padre, emblema di come tutti gli sforzi fatti per scommettere ...