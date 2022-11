Bonus bollette dipendenti fino a 800 euro | a chi spetta | requisiti e come richiederlo

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che i datori di lavoro possono erogare ai propriorimborsi per energia elettrica, acqua e gas. Ungià esistente, ma che il decreto Aiuti bis ha alzato da 258,23a 600– esente da imposte -, purchè si tratti di una somma da riconoscere ai, da parte dei datori di lavoro,sostegno economico per fare fronte alle spese delle utenze domestiche.erogato quando Arrivano, però, alcuni chiarimenti circa la possibilità di usufruire del sostegno e viene specificato, infatti, che si tratta di somme che vengono erogate per immobili ad uso abitativo dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, anche se non costituiscono residenza o domicilio. ...

In una nota diramata da Antudo viene bollata come 'inutile ogni soluzione tampone come, ristori o rateizzazione delle'; mentre si ritiene che 'l'unica strada percorribile in questa ...Per capire se effettivamente le ottobrate in Europa faranno spazio alle "novembrate" (in Italia, secondo le previsioni, sembra di sì), il grezzo del gas naturale torna a salire.PALERMO – Al grido di "basta pagare bollette troppo care" si è svolta la grande manifestazione contro il caro energia che ha coinvolto tutti i comparti produttivi dell'Isola, come Ance Sicilia, Ascom ...