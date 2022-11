Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori | chi ne ha diritto e come funziona

...Comune di residenza e che permette alle famiglie di risparmiare sulledi luce e gas, con sconti applicati direttamente sul prezzo finale in bolletta per le famiglie interessate;...Con queste risorse che, prima di tutto, andranno a calmierare i costi delledi luce e gas. ... Pure nell'affermare che con l'Esecutivo di centrodestra si chiude la stagione deiquando ...Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...Quasi il 10% dei romani non riesce a pagare luce e gas, maggiori difficoltà a est. La Caritas interviene con la “Bolletta sospesa” ...