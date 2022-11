Bonus 150 euro ai pensionati | chi non lo ha ricevuto e perché | come controllare

(Di lunedì 7 novembre 2022) Potrebbe essere capitato a qualche pensionato, che in questi giorni non siano arrivati i soldi legati al150. Niente paura, tutto fortunatamente si può risolvere, in un’anomalia che già diversi anziani hanno segnalato anche in rete e gli Enti competenti. Infatti, in caso di anomalie, è necessario contattare l’Inps per richiedere l’agevolazione. Per accertarsi dell’avvenuto pagamento, bisognail cedolino di novembre.150non erogato: cosa deve fare il pensionato? Con la mensilità di novembre, tutti iche ne hanno diritto devono averil150. Per verificare l’avvenuto pagamento si può andare nella propria pagina personale, sul sito dell’Inps, e...

Così come per i200 eeuro, ad esempio, al dipendente viene chiesto di consegnare un' autocertificazione con la quale dichiara che per le medesime bollette non si stanno già ottenendo ...Un modo eloquente per dire che non verrà rinnovato ileuro in busta paga per i redditi inferiori ai 20mila euro. leggi anche Stipendi più alti, misure contro il caro bollette e novità su ...Potrebbe essere capitato a qualche pensionato, che in questi giorni non siano arrivati i soldi legati al bonus 150 euro. Niente paura, tutto fortunatamente si può risolvere, in un’anomalia che già div ...non bisogna dimenticare che per i redditi fino a 20mila euro è disponibile anche il bonus da 150 euro introdotto dal decreto Aiuti ter, che significa un aumento di 33 euro su una pensione di 1500 euro ...