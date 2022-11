Blasi-Totti | colpo di scena | la mossa che fa impazzire lei Altra grana in vista

(Di lunedì 7 novembre 2022) Francesconon avrebbe restituito le borsette a Ilary: secondo il magazine del Fatto Quotidiano la conduttrice avrebbe trovato da sola i suoi averi. La coppia infatti continua a vivere nella villa da 1.500 metri quadri all'Eur di Roma, una parte occupata da, l'da. Ilary avrebbe provato a raggiungere la parte della casa dove è presente la Spa e dove non andava da tempo: la porta non si sarebbe aperta eavrebbe quindi chiamato un fabbro. Forzata la porta, ha trovato le borse all'interno della struttura. Mentre si attende la seconda udienza l'11 novembre, e mentre l'ex capitano della Roma finisce regolarmente sulle pagine dei rotocalchi fotografato con Noemi Bocchi, il contenzioso tra i due si allarga fino allaSoccer School, la ...

e Noemi comprano i mobili di casa: l'ex tentatore di Temptation Island li ferma e si fa firmare la maglia FOTO Ilary controin tribunale Ilaryin posa davanti allo specchio, mostra ..., il compleanno numero 17 di Cristian . La festa nel ristorante chefrequentava con Ilary, oggi con Noemi . Celebrazioni separate per Cristian e mamma Ilary . . L'udienza dell'11 ...Ilary Blasi mette gli occhiali da vista. Nella settimana in cui incontrerà l'ex marito Francesco Totti in tribunale per la prima volta, la showgirl si mostra con il nuovo accessorio, ...Ilary Blasi ha un nuovo fidanzato dopo la rottura con Totti Si chiama Edmondo Israilovici, ma cosa sappiamo ancora di lui