Bilaterale tra Meloni e Sunak | asse italo-britannico contro l' aggressione russa all' Ucraina

(Di lunedì 7 novembre 2022)in Egitto tra Giorgiae Rishi. Palazzo Chigi fa sapere che il presidente del Consiglio, ha avuto un in"molto cordiale" a margine dei lavori della Cop27, la conferenza internazionale sul clima, con il primo ministro del Regno Unito. Nel colloquio i due capi di governo hanno discusso "le principali sfide che la Comunità internazionale deve affrontare, prima fra tutte l'esigenza di una risposta unitaria all'all', e hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Regno Unito in ambito G7 e Nato. Insieme l'Italia e il Regno Unito potranno rafforzare il legame transatlantico", Inoltre, "hanno ribadito la volontà di lavorare insieme per sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Londra". ...

