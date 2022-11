Biden alla prova del Midterm | l’inflazione alleata dei repubblicani Deriva ‘trumpiana’

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 7 novembre 2022) Inflazione ai massimi da 40 anni, una recessione tecnica vissuta nel primo semestre dell'anno, il crollo a Wall Street, la guerra della Russia in Ucraina, la battaglia sul petrolio, la costante minaccia cinese. In questo scenario, il presidente Joeaffronterà domani le elezioni di metà mandato, che decideranno la prossima composizione della Camera (rinnovo totale, mandato di 2 anni per 435 deputati) e del Senato (rinnovo di circa un terzo, mandato di 6 anni per 35 senatori) degli Stati Uniti d'America. Elezioni su cui partiti, attivisti, gruppi d'influenza e miliardari hanno investito 16,7 miliardi di dollari secondo i dati assemblati da OpenSecrets, rendendole lepiù 'costose' di sempre. "Datemi due senatori democratici in più", chiedevasolo poco più di un mese fa. Con i sondaggi favorevoli, l'obiettivo del ...