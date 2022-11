Benzina | prezzi in salita | al self oltre 1 | 7 euro al litro

in salita sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali che hanno chiuso venerdì con il segno più sullae meno sul diesel, Eni nel fine settimana è intervenuta sul prezzo ...Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di due centesimi al litro iconsigliati della. Stessa mossa per IP, mentre per Q8 registria...Tornano a salire oggi, dopo un paio di settimane di ribassi, i prezzi di benzina e carburanti alla pompa, sulla scia dei forti rialzi delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rile ...La 1st edition è già configurabile: versione completa, lisitno da 26.900 euro. Il motore è nun tre cilindri da 100 cavalli.