Benevento | la mossa di Cannavaro per rimediare all’emergenza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ iniziata un’altra settimana di passione per ildi Fabio. I giallorossi da oggi stanno pensando alla trasferta di Ferrara contro la Spal di Daniele De Rossi, un appuntamento tra ‘Campioni del Mondo’ a cui la Strega si presenterà con qualche certezza in più sul piano morale e con l’immutata voglia di ritrovare un successo che manca da inizio settembre. La sensazione è che nonostante una classifica uggiosa qualcosa sia cambiato nell’ambiente dopo le recenti prestazioni contro Pisa e Bari. Pur non arrivando gli agognati tre punti, un piccolo passo in avanti è stato mosso sia dal punto di vista tattico che sul piano dell’atteggiamento. In difesa i rischi corsi sono stati tutto sommato pochi, ma è a centrocampo che un accorgimento ha in particolar modo portato i suoi ...